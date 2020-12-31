Yakın Doğu Üniversitesi bir ilke daha imza attı

Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan 82 yaşındaki hastanın kalp kasında, Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan tetkiklerde, geçirdiği kriz nedeniyle yırtık meydana geldiği saptandı. Hasta, ameliyat riskinin de çok yüksek olması nedeniyle, şemsiye yöntemiyle ameliyatsız tedavi edildi. Kalp krizi sonrası kalp kasında yırtık gelişmesinin son derece ölümcül olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, çok nadir rastlanan bu durumun, genellikle hastaneye geç başvurmaktan kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp kasında yırtılmanın daha çok, ileri yaştaki kadın hastalarda ve yüksek tansiyon hastalarında görüldüğünü kaydetti. Prof. Dr. Hamza Duygu, gerekli müdahalenin yapılmadığı bu durumdaki hastaların tamamına yakınının kaybedildiğini ifade etti. Prof. Dr. Duygu, "Bu tür hastalar hastaneye daha çok şok tablosuyla ve tansiyon alınamayacak durumda getiriliyor. Erken tanı koyulamayıp, gerekli müdahalenin yapılmadığı hastalar genellikle bir hafta içinde kaybediliyor" değerlendirmesi yaptı. Kalp kası yırtığının tedavisinin iki yöntemi bulunuyor. Açık kalp ameliyatı ile gerçekleştirilebilen operasyon, hasta, genel anestezi alamayacak durumda ise ameliyatsız şemsiye yöntemi ile de gerçekleştirilebiliyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, "Bu tip hastalarda, yeni kalp krizi geçirmiş olması nedeniyle kalp kası ve etrafındaki dokunun gevrek ve kırılgan olması nedeniyle ameliyat seçeneği son derece zordur. Dikişlerin tutması da problemli hale gelmektedir" ifadesini kullanıyor.