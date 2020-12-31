Yeni yıl barışa, dostluğa kardeşliğe vesile olsun

Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci; yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2020'nin geride kaldığını, milletçe yeni umutlar ve yeni heyecanlarla, yeni bir yıla girildiğini belirtti. 2021'in milletimiz ve tüm insanlık adına hayırlı, sağlıklı bir yıl olmasını dileyen Zenbilci, "2021 yılının, ülkemizde ve yeryüzünde, salgın belasından kurtuluşa, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın, Kovid-19 hasarlarının giderilmesi, sağlık, afiyet içinde geçmesi; geçmiş yıllardan çok daha bereketli ve huzurlu, bir yıl olması, yürekten niyazımdır'' ifadesini kullandı.