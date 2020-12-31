Yılbaşı öncesinde dev içki operasyonu

polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarda yüzlerce litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan etil alkol, aroma ve malzemeler ele geçirildi. Yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek, kaçak içki satan ve sahte içki üreten şahıslara yönelik Türkiye geneli düzenlenen operasyon kapsamında Gaziantep emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri imalathane olarak kullanılan garaj olmak üzere 48 adrese baskın düzenlendi. 64 ekip ve 174 personel ile yapılan operasyonda 281 şişe içki, 569 litre etil alkol, 82,5 litre dökme içki, 201 adet içki yapımında kullanılan aroma, 7 bin 600 adet makaron, bin 850 adet şişe kapağı, 13 bin 500 adet etiket, 500 adet kapak kapşonu ve 111 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlandı.