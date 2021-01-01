2021 ülkemize iyilikler güzellikler getirsin

ADANA Valisi Süleyman Elban yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Elban, "Yeni yılın ülkemize, milletimize ve Adana'mıza iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi. Elban, "Hiç kuşkusuz 2020'yi daha ziyade doğal felaketler ve küresel pandemiyle mücadele yılı olarak hatırlayacağız. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz ise umudumuz. Yeni yıl da yeni umutların müjdecisi, umutların dirildiği dönüm noktalarının en önemlisi" dedi. Elban, "Bilelim ki içimizdeki umutla birlikte gayret, azim ve sabır verdiğimiz büyük mücadelede bizi başarıya taşıyacak. Biz de başaracağız; salgına karşı yürüttüğümüz mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Unutmayalım ki başarının yolu, alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymaktan geçiyor. Sizlere pandemiyle mücadele amacıyla aldığımız önlemlere uyarak riskini en aza indirmeyi sağlamak amacıyla uygulanacak üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da titizlikle uymanızı rica ediyorum. Söz konusu olan kısıtlama süresince evlerimizde de yeni yıl kutlaması amacıyla toplanıp virüsün bulaşma hızının artışına müsaade etmeyelim yeni yılımız kutlu olsun" dedi.