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’te 166 kişiye ceza uygulandı

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Gaziantep’te 166 kişiye ceza uygulandı
GAZIANTEP'TE dün halk, çarşılara akın ederken, sosyal mesafe kuralına aldırmadan alışveriş yaptı. Kentte koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk oluştu. Sevdiklerine hediye almak için alışveriş yapanların büyük bölümünün sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, polis ekipleri de halkı önlemler konusunda uyardı. Ekipler, gerçekleştirilen denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 166 kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398 kişiye 900'er lira ceza kesti.
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Gaziantep’te 166 kişiye ceza uygulandı
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