Gündüz koronavirüs aşısının önemine değindi

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, koronavirüs aşısını yaptırmanın önemine değindi. Gündüz, "Baharda sayıların çok azalacağını öngörüyorum" dedi. Prof. Dr. Gündüz, "Toplumun önemli bir kısmı bu aşıyı yaptırmak için eğer hemfikirse o zaman özellikle baharda sayıların çok azalacağını öngörüyorum. Bakanımız açıklama yaptı, bu aşı çalışmasının ön raporunda, yüzde 90'ların üzerinde bir etkinlik olduğu bildirildi. Bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla da toplumun gerçekten önemli bir kısmı bu aşıyı yaptırır ise bizim nisandan, mayıstan sonra çok daha rahatlayacağımız çok açık. Ama dediğim gibi birincisi toplumun rehavete kapılmaması, disiplini elden bırakmaması gerekiyor. En azında bir günde bütün toplumu aşılayamıyoruz. Birkaç ay sürecek, bağışıklık kazanma süreci de olacak. Dolayısıyla da bizim kış aylarında, bahar aylarının başında bile tedbirlere devam ederek yaşantımızı sürdürmemiz gerekiyor ki güzel bir yaza doğru gidelim" dedi.