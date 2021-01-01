Kafeteryada kumar oynayan 70 kişiye ceza

ADANA'DA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 70 kişiye para cezası verildi. Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş hanının üç ve dördüncü katlarındaki iki kafeteryada kumar oynandığı ihbarını alan polis, kafeteryalara baskın düzenledi. Binanın üçüncü katındaki kafeteryadakilerin kapıyı açmaması üzerine polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp içeri girdi. Araştırmaya devam eden polis, dördüncü kattaki kafeteryanın daha önce oyun oynattığı için mühürlendiği halde iş yeri sahibinin merdivene açılan pencereden kişileri içeri alarak kumar oynattığını belirledi. Polis, kafeteryalarda iskambil kağıdı, tavla ve okey takımı ele geçirdi. 70 kişiye tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.