Kızılay gönüllere dokundu

KIZILAY Adana Şubesi 2020 faaliyet değerlendirmesini, Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Seyhan Kızılay Başkanı Reşat Karaca, Yüreğir Kızılay Başkanı Asım Gül, Çukurova Kızılay Başkanı Yıldıray Özbek ve Sarıçam Kızılay Başkanı Cabbar Konul'un katılımı ile yapıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin gölgesinde, zorlu geçen 2020 yılında da mazlumun ve mağdurun yanında olan Kızılay, Adana'da 800 bin ihtiyaç sahibine şefkat elini uzattı. Başkan Saygılı, ''Doğal afetlerde, savaşlarda, hastalıkta ihtiyaç sahiplerine ilk eli uzatan Kızılay, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada merhamet şemsiyesi altında milyonlarca insanı kucakladı'' dedi. Kızılay'ın 2020 faaliyetleri hakkında bilgi veren Saygılı, Kurban Kampanyası, Ramazan Yardımları, Yangın ve Su Baskını Müdahaleleri, Sosyal Yardımlar, Bireysel Yardımlar başlıkları altında yüz binlerce insana ulaşmanın yanı sıra, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insana bulaşıp can alan Kovid- 19 pandemisinde de Kızılay'ın en ön saflarda mücadele ettiğini belirtti. Saygılı, Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisinde de Kızılay'ın yardım elini esirgemediğini söyledi.