Mersin’de yüzme bilmeyen kalmasın

MERSiN'DE Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilenkapsamında 2020 yılının son grubunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında, başlatıldığı 2018 yılından bugüne 22 bin 49 kişiye yüzme eğitimi verdiklerini belirten Demir,dedi.