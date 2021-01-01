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’de yüzme bilmeyen kalmasın

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Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Mersin’de yüzme bilmeyen kalmasın
MERSiN'DE Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 2020 yılının son grubunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Öğrencilere sertifikalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir verdi. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında, başlatıldığı 2018 yılından bugüne 22 bin 49 kişiye yüzme eğitimi verdiklerini belirten Demir, "Mersin'de ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşıp yüzme öğretmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hedeflediği 1 milyon kişiye yüzme öğretme çabasına elimizden geleni yapma gayretindeyiz" dedi.
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Mersin’de yüzme bilmeyen kalmasın
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