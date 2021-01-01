SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2020'nin pandemi ve pandemiye dayalı zorlukların yaşandığı yıl olduğunu belirterek, "Ekonomi penceresinden baktığımızda, bütün yatırımcıların işe susadığını, 2021 yılının dördüncü çeyreğinden sonra bir yatırım patlaması olacağını düşünüyorum. Bu günler mutlaka geçecek, önümüz açık" dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Geleneksel Yeni Yıl Buluşması koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen programda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, "Türkiye Ekonomisinin temellerine harç koymuş Çınarlara Vefa Ödülü" kapsamında "Türkiye Ekonomisine Yaptığı Katkı" nedeniyle ödül verildi. Aşının insanlığın yanı sıra, ekonomiye de umut olduğuna dikkat çeken Abdulkadir Konukoğlu, "Elbette sonuçlarının görülmeye başlamasıyla işler değişecek. Çünkü şimdi insanlar moralsiz. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Aşıyla birlikte alınacak olumlu sonuçlar, iş dünyasını harekete geçirecektir. Bu günler mutlaka geçecek, moralsiz değiliz. Önümüz açık" ifadelerini kullandı. 2020'nin tüm ülkeler açısından zor geçen bir yıl olduğunu anımsatan Konukoğlu, "İnanıyorum ki, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde daha iyi olacağız. Bütün yatırımcılar işe susamış durumda, 2021'nin dördüncü çeyreğinden sonra 2022'de bir yatırım patlaması olacağını düşünüyorum. İnşallah 2021'i güzel yaşayacağız, 2022 yılına daha umutlu ve mutlu gireceğiz. Yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.