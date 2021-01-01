Vatandaşlarımızı maske ve mesafe konusunda uyaralım

Adana'da görev yapan mahalle muhtarları Vali Süleyman Elban'a makam ziyaretinde bulundu. Vali Elban, Söğütlü Mahalle Muhtarı Ercan Karaoğlan, Küçükdikili Mahalle Muhtarı Recai Ünver, Alidede Mahalle Muhtarı Cemal Gümüşdamla; Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler ( Doğankent) Mahalle Muhtarı Ferit Anlı, Pekmezli Mahalle Muhtarı Celal Güngördü; Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör ile Karataş ilçesine bağlı Damlapınar Mahalle Muhtarı Uğur Şahin'in katıldığı ziyarette muhtarların mahalleleriyle ilgili kendisine ilettikleri hususları dinledi. Mahallelerinin yol, elektrik ve internet altyapılarıyla ilgili taleplerini ileten muhtarlar, kabul ve ilgisinden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti. Mahal-lelerle ilgili dile getirilen talep ve beklentilerin çözüme kavuşturulması için gereken çalışmaların yapılacağını ifade eden Vali Elban, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Geçtiğimiz günlerde salgının ilimizdeki yayılım hızında görülen artışın üzerine birçok ek tedbir aldık. İçinde bulunduğumuz günlerde ilimiz genelinde aldığımız tedbirlerimiz sonuç vermeye başladı. Vatandaşlarımızı maske takmaları, fiziki mesafelerini korumaları ve temizlik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyaralım." dedi.