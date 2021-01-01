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Yüzmede yeni Türkiye rekoru geldi

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Yüzmede yeni Türkiye rekoru geldi
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Kaan Kara, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında 100 Metre Kurbağalama disiplininde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 2019- 2020 planlı faaliyet programında yer alan Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.
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Yüzmede yeni Türkiye rekoru geldi
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