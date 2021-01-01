Yüzmede yeni Türkiye rekoru geldi

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Kaan Kara
, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası
, Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları
nda 100 Metre Kurbağalama disiplininde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu
(TYF) 2019- 2020 planlı faaliyet programında yer alan Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu
'nda gerçekleştirildi.