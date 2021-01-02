En sessiz yılbaşı

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahraman-maraş, Niğde, Kilis ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid- 19) mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı. Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker bulvarları sessizliğe büründü. Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem alırken helikopterle kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Mersin'de sahil bandında sessizlik hakim oldu. Galatasaray ve Özgecan Aslan Barış meydanları drone ile görüntülendi. Bu arada, kentin farklı noktalarındaki yılbaşı süslemeleri dikkati çekti. Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu. Antakya'da gün içerisinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı. Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi. Osmaniye'de kentin en işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı. Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı. Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Kilis'te ise sokaklar sessizliğe büründü.