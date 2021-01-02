Erhan Özmen: İşte geldi beklenen

Bugün ikinci gün var mı değişen bir şey? Her ne kadar 31 Aralık'tan 1 Ocak'a geçmek arasında hiç fark olmasa da, yine aynı dünyaya uyanmış olsak da tüm dünya 2021'e çok umut bağladı. 2019 yılı da dünya dikensiz gül bahçesi değildi. 2021 de olmayacak. Ama her yeni bir yıla adım atarken umut ediyoruz ki gelen gideni aratmasın diye. 2020'i aratan bir yıl nasıl olur hayal dahi etmek istemiyorum. Bildiğim şu ki umut tükenmiş ise dikensiz gül bahçeleri dahi kanatır bizi. Aslında 2020 yılının bizi ne kadar da güçlendirdiğinin farkında mısınız? Zor olduğu kadar öğretici bir yıldı... Farklı düşünmeyi, farklı davranmayı, değişime direnemeyeceğimizi, esneklik ve çeviklikle yeniye uyum göstermenin olumlu katkısı olduğunu, bedenimiz ve ruh sağlığımız için sorumluluk almamız gerektiğini öğrendik. Sabrı ve direnci öğrendik… Tüm bu öğrendiklerimizi fırsata dönüştürmek de artık kişisel becerilerimize kaldı. 2020'deki zorunlu dönüşümün öğretileri ile motivasyonumuzun güçlü olacağı bir yıl olsun.

İHRACATÇIYA YENİ YIL HEDİYESİ: STA

Birleşik Krallık ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşması (STA) ihracatçılarımız için bir yeni yıl hediyesi oldu. STA, Brexit'in ardından Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimizin nasıl yürüyeceği konusundaki belirsizliği ortadan kaldıran bir anlaşma niteliğinde. Toplam 16,8 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olduğumuz, en fazla ihracat yaptığımız 2.ülke olan Birleşik Krallık ile imzalanan bu STA, hem dış ticaretimiz adına önemli fırsatlar içeriyor hem de ticaret dışı çok farklı sahalarda gelişme fırsatı sunabilir. İki ülke birbirinin yarasına merhem olabilir. Birleşik Krallık ekonomisinde Brexit dolayısıyla açılan bir yara var o nedenle bize eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Biz de bu ihtiyaca cevap verebilmek için üretim yapımızı katma değeri yüksek, teknolojisi geliştirilmiş üretime dönüştürmek durumundayız. Yani itici güç olacak. Aynı zamanda akılcı işbirlikleri ile bu teknolojik dönüşüm süreci Birleşik Krallığın tecrübeleri ile hızlandırılabilir. Anlaşma kapsamındaki en önemli nokta, sanayi malları yanısıra tarım ürünlerini ve hizmetleri de kapsıyor olması. İkinci önemli nokta ise; AB ile başlatılan fakat bir türlü sonuçlanmayan "Gümrük Birliği Güncelleme" çalışmalarının Birleşik Krallık ile sonuca erdirilmiş olması.