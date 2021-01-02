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Hatayspor’da parola galibiyet

Ligde fırtınalar estiren , bugün sahasında ile karşılaşacak Teknik direktör Ömer Erdoğan, “Galibiyet için elimizden geleni yapacağız” dedi

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Hatayspor’da parola galibiyet
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor. Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz bugünkü maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ömer Erdoğan, "Konyaspor maçına önem veriyoruz. Çünkü içeride oynayacağız. Kazanmak için çıkacağız" dedi.
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Hatayspor’da parola galibiyet
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