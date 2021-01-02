Hatayspor’da parola galibiyet

takaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Geçen hafta deplasmanda'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor.'da kırmızı kart cezalısıbugünkü maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ömer Erdoğan,dedi.