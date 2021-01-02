Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri İnternetten alınan gümüşe dikkat

İnternetten alınan gümüşe dikkat

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
İnternetten alınan gümüşe dikkat
TÜRKİYE'DE son dönemde tavan yapan altın fiyatlarının ardından vatandaşların gözdesi haline gelen gümüşün de sahtesi çıktı. Gaziantep'in tarihi çarşılarında yıllarca gümüş satan esnaflar, korona virüs ile yaygınlaşan internetten alışverişi fırsat bilenlerin, sahte ve ayarı düşük gümüşleri gerçek ve yüksek ayar diye sattığını belirterek vatandaşları uyardı. Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasının ardından dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandı. Yükselen fiyatı ile birlikte insanların yeniden gözdesi olmaya başlayan gümüş yüzük ve takılar, alışveriş sitelerinin de ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Gümüşe ilgiyi fırsat bilenler ise daha ucuza almak isteyenlere ya sahte ya da ayarı düşük gümüşleri satıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
İnternetten alınan gümüşe dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA