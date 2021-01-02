İnternetten alınan gümüşe dikkat

son dönemde tavan yapan altın fiyatlarının ardından vatandaşların gözdesi haline gelen gümüşün de sahtesi çıktı. Gaziantep'in tarihi çarşılarında yıllarca gümüş satan esnaflar, korona virüs ile yaygınlaşan internetten alışverişi fırsat bilenlerin, sahte ve ayarı düşük gümüşleri gerçek ve yüksek ayar diye sattığını belirterek vatandaşları uyardı. Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasının ardından dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandı. Yükselen fiyatı ile birlikte insanların yeniden gözdesi olmaya başlayan gümüş yüzük ve takılar, alışveriş sitelerinin de ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Gümüşe ilgiyi fırsat bilenler ise daha ucuza almak isteyenlere ya sahte ya da ayarı düşük gümüşleri satıyor.