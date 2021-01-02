Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Koronalı iki hasta alkışlarla servise alındı

Koronalı iki hasta alkışlarla servise alındı

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Koronalı iki hasta alkışlarla servise alındı
GAZİANTEP'TE üniversite hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görerek hayata tutunan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı. 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Miyese Kahraman, Kovid-19 nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşaması üzerine üniversite hastanesine kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan kadın, hastanenin yoğun bakım ünitesinde 26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Doktorlarca yaşama şansı yüzde 10'un altında olduğu değerlendirilen Kahraman, sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle hayata tutundu ve personelin alkışlarıyla normal servise alındı. Nizip ilçesinde ise 13 gün Kovid-19 tedavisi gören İbrahim Sarı, burada tedaviye olumlu yanıt vermeyince üniversite hastanesine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronalı iki hasta alkışlarla servise alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA