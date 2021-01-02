Koronalı iki hasta alkışlarla servise alındı

üniversite hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görerek hayata tutunan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı. 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Miyese Kahraman, Kovid-19 nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşaması üzerine üniversite hastanesine kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan kadın, hastanenin yoğun bakım ünitesinde 26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Doktorlarca yaşama şansı yüzde 10'un altında olduğu değerlendirilen Kahraman, sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle hayata tutundu ve personelin alkışlarıyla normal servise alındı. Nizip ilçesinde ise 13 gün Kovid-19 tedavisi gören İbrahim Sarı, burada tedaviye olumlu yanıt vermeyince üniversite hastanesine gönderildi.