Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Sabah’a yılın spor haberi ödülü

Sabah’a yılın spor haberi ödülü

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Sabah’a yılın spor haberi ödülü
ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği Basın Özendirme Yarışması'nda SABAH Güney'e ödül geldi. Bora Erdem 'KÜLLERINDEN DOĞDU' başlıklı haberi ile yılın spor başarı ödülünü aldı. Pandemi kuralları nedeniyle Adana Valiliği valilik makamında düzenlenen törende Erdem'e ödülünü Vali Süleyman Elban verdi. Törene Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Vali Elban, koronavirüs salgınında basın mensuplarının fedakârca görev yapıp çok önemli işlerin altına imza attığını belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah’a yılın spor haberi ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA