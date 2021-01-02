Sabah’a yılın spor haberi ödülü

ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği Basın Özendirme Yarışması
'nda SABAH Güney
'e ödül geldi. Bora Erdem 'KÜLLERINDEN DOĞDU' başlıklı haberi ile yılın spor başarı ödülünü aldı.
Pandemi kuralları nedeniyle Adana Valiliği valilik makamında düzenlenen törende Erdem
'e ödülünü Vali Süleyman Elban
verdi. Törene Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir
ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Vali Elban
, koronavirüs salgınında basın mensuplarının fedakârca görev yapıp çok önemli işlerin altına imza attığını belirtti.