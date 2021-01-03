2021 yılına sanal sergiyle girdi

Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şube Başkanlığı, 2021 yılına "Hoş Gel Yeni Yıl" sergisi ile girdi. Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, 2020 yılının dünya genelinde hiç kimse için iyi geçmediğini, başta yeni tip korona virüs olmak üzere, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, hayvan hakları ihlalleri, orman yangınları, sel ve deprem felaketlerinin art arda geldiğini belirtti. Doğan, "Virüsün etkisiyle sevdiklerimizi kaybetmemizin acısının yanı sıra sağlık sorunları, bozulan eğitim sistemi, ekonomik sıkıntılar, bedensel sağlığımız gibi ruhsal sağlığımızı da etkilemiştir. Bu yüzden fiziksel olarak gerçekleştiremediğimiz, bitme noktasında olan sosyal ve sanatsal faaliyetlerimizi internet aracılığı ile sanal ortamda icra etmeye çalışmaktayız" dedi. En kısa zamanda bir araya gelerek sanatı yerinde yaşayıp o havayı soluyabilmeyi umduklarını ifade eden Doğan, "2021 yılının tüm dünyada sağlık mutluluk başarı ve barış getirmesini diliyoruz" dedi.