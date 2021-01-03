Adam Voleybol yeni yıldan umutlu

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarı maçları sona ererken Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy sezonun ilk yarısını değerlendirdi. 1. Lig'de ilk kez mücadele etiklerini hatırlatan Bilginsoy, "Fikstürün sağlıklı şekilde ilerlemediği ilk yarıda hem ligi tanıdık hem de eksiklerimizi gördük. Açıkçası ilk yarıda hastalık ve sakatlıklardan dolayı hiç bir maça tam kadro çıkamadık, hatta bazı maçlarda 7 kişiyle sahaya çıkmak zorunda kaldık"
dedi. BAŞKAN Bilginsoy, "Ocak ayında takıma yapacağımız takviyelerle hem daha güçlü hale geleceğiz, hem de kadro derinliği oluşturacağız. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerimiz devam etmekte. İnşallah Gaziantep şehrine yakışır bir takımla sezonu mutlu bir şekilde bitireceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen başta hocamız Şükrü Çobanoğlu'na, teknik ekibimize ve oyuncularımıza özverili mücadele için teşekkür ediyoruz"
ifadelerini kullandı.