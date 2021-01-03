Aziantep fk son anda yıkıldı

Kırmızı-siyahlı ekip'nun golüyle öne geçmesine rağmen son dakikada Emrah'ın penaltısı sonrası iki puandan olduüper Lig'de Gaziantep FK, Erzurum'da son dakikada yediği penaltı golüyle galibiyeti kaçırdı:İlk yarı golsüz kapanan maçın 69. dakikasında sağ kanattan aut çizgisine kadar inen Kenan topu altıpas çizgisine gönderdi. Boş durumdaki Mirallas Castillo topu ağlara gönderdi: 1-0.90+4'te topun başına geçen Emrah'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Bu skorla 3 puanı kaçıran Gaziantep ekibinin hocası