Halkımızın sağlığı her şeyden önemli

Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında da açık bulunan iş yerleri denetlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında açık bulunan market, bakkal, fırın, kasap, kuruyemişçi ve lokanta ve aperatif tarzı paket servis yapan ilçe merkezindeki iş yerleri Kovid-19 tedbirleri, hijyen, gramaj, fiyat etiketi, ürünlerin son kullanma tarihleri yönünden tam kadro sahada olan İskenderun Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,"Sokağa çıkma yasağında da denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe genelinde kısıtlamadan muaf tutulan işyerlerinde hijyen ve etiket denetimi yaparak gerekli önlemleri almaya devam ediyor" dedi. Kovid-19 tedbirlerine ve kurallarına uyan işyeri sahipleri ile vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Sağ olsun esnafımızın ve vatandaşlarımızın büyük bir bölümü kurallara uyuyor. Bu süreci birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.