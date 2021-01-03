Kazada yaralanan genç hayata tutunamadı

yaklaşık 15 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan genç hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Yenice mahallesinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan Mert Köle idaresindeki 33 ABV175 plakalı motosiklet, A.F. idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Mert Köle (16) ağır yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki hafta hastanede kalan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti