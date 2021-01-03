Mersin’de 2 yeni mandalina çeşidine tescil hazırlığı

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 2 yeni mandalina çeşidinin, Tarım ve Orman Bakanlığına tescil ettirilmesi ve üreticilerin hizmetine sunulması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, turunçgilde yeni çeşitler geliştirmek için projelerini sürdürüyor. Enstitünün Müdürü Cengiz Türkay, mandalinada birisi az çekirdekli olmak üzere 2 yeni çeşit için çalışma yaptıklarını belirterek, "Daha önce tescil ettirdiğimiz çeşitlerimizin yanı sıra iki yeni mandalina çeşidini de en kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanlığına tescil ettirmeyi planlamaktayız. Mart ayının sonuna kadar özelliklerini kaybetmeden ağaç üzerinde kalabilen geççi çeşit ile az çekirdekli mandalina çeşidini üreticilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. Türkay, "Bu bağlamda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olarak dünya turunçgil sektörüne yeni çeşitler sunmuş olacağız. Tüm çalışmalarımız, ülkemizin tarım sektöründe öncü ülkeler arasına girmesine destek olmak için" diye konuştu. Islah ve Genetik Bölümü Turunçgil Araştırmaları Birimi uzmanlarından ziraat mühendisi Deniz Sanal da yeni tür çalışmalarının, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Ulusal Turunçgil Konseyi ile yürüttüklerini anlattı