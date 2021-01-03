Niğde polisinden kaçak içki operasyonu

bir bağ evinde kaçak içki yapımında kullanıldığı tespit edilen 360 litre etil alkol ve 21 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Yılbaşı öncesi kaçak içki konusunda çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde yapılan aramalarda kaçak içki yapımında kullanıldığı tespit edilen 360 litre etil alkol, 21 litre sahte içki, 500 gram kuru anason, 5 kilogram kuru üzüm ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda ev sahibi B.S gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.