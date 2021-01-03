Tarsus’ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Tarsus ilçesinde meydana gelen tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Şehit Mustafa Mahallesi 3420 Sokak üzerinde bulunan manavın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kendi aralarında gündüz kavga eden taraflar gece yine aynı işyerinin önünde karşılaştı. Olayda Halil T. (42) ile arası açık olduğu öne sürülen Uğur G. (35) birbirilerine tüfekle rasgele ateş ederken, manavın bekçisi olan Sadullah Ş. ile Halil T. tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Uğur G. ise tabancayla ayağından yaralandı. Yaralılar devlet ve özel hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.