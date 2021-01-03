Üretim bizim için çok önemli

Parti Hatay Milletvekili TBMM Tüm Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Zehra Eren ve Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Alkaya, Antakya Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Sayın Ahmet Durgun'u ve Oda Başkanı Gökhan Oral'ı ardından, Kapan Mobilya işletme sahibi İsa Kapan'ı ziyaret ettiler. Ziyaretlerde üretim ve satış konularında istişareler gerçekleşirken, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman konuşmasında, AK Parti Hükümeti döneminde şehrimize yapılan yatırımların, Hatay'ın gelişmesine, büyümesine katkı sağladığına, imalattan – ihracata tüm alanlarda sanayici, esnaf ve yatırımcıların gücüne güç kattığına vurgu yaptı. Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, esnafın hed daim destekçisi olduklarını ve üretimden satışa her kademedeki çalışanın kendileri için çok kıymetle olduğunu söyledi. Devletin yatırımları ile Antakya'nın geliştiğini belirten Başkan Yılmaz, "AK Parti Hükümetimiz tarafından şehrimize kazandırılan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi üretimden satışa tüm alanlarda şehir esnafımızın, sanayicimizin ve yatırımcılarımızın iç ve dış piyasadaki gücünü arttırma konusunda fayda sağlıyor" dedi.