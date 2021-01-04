2021’de de üretim ve yatırım öncelikli vazifemizdir

MERSİN Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 2020 yılı ilk çeyreğinde küresel çapta yayılan salgının, global açıdan belirsizlikleri artırdığını belirterek, "Salgından dolayı azalan küresel talep ile zorunlu üretim kısıtlamaları dünya ticaret hacminde keskin düşüşlere yol açtı. Ülkemizde ise bu süreçte iç talebi ve istihdamı destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir toparlanma görüldü. Türkiye bu dönemde yüzde 6.7 büyüme kaydetmiştir" dedi. 2021 yılında öncelikli temennilerinin salgın sürecinin sona ermesi olduğunu belirten Özdemir, "Ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkması ve üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma eğilimin devam ederek istikrar ortamına dönüşmesi temennimdir. Ülkemiz bu süreçte iç talebi ve istihdamı destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir toparlanma görülmüştür. Türkiye bu dönemde yüzde 6.7 büyüme kaydetmiştir. Her zaman olduğu gibi, üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam ederek bu sürece katkı sunmak iş dünyası olarak en öncelikli vazifemizdir" diye konuştu. Abdullah Özdemir, "Mersin ekonomisi açısından incelendiğinde, kentimiz TİM verilerine göre yılın ilk 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artırarak 1.8 milyar dolara taşımıştır. Irak, Rusya, Almanya ve Ukrayna en önemli ihraç pazarlarımız oldular. Borsamız yönünden de kent ekonomimizdeki gelişmelere paralel bir seyir izlendi. Mersin Ticaret Borsası 2019 yılında 7.8 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdiği işlem hacmini bu yıl yüzde 15 artırarak 9 milyar TL düzeyine çıkardı" dedi.