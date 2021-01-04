38 yıldır havale kağıdını cüzdanında taşıyor

GAZİANTEPLİ gazeteci Cengiz Halil Çiçek, borç aldığı kişi askere gidince kendisine gönderdiği havale kâğıdını 38 yıldır saklıyor. Çiçek, gönderdiği paranın yıllardır gönderilen kişiye ulaşmadığını, arkadaşını bir gün bulunca 'paranı göndermiştim' diyebilmek için belgeyi sakladığını söyledi. Çiçek, "Arkadaşım askere gittiği için kardeşi biriken maaş ve tazminatı almaya gelmişti. Acil borcum olduğunu öğrenince, 'ağabeyimin arkadaşı ağabeyimdir' diyerek aldığı paranın tamamını bana uzattı. Borcum kadarını aldım, bir süre sonra maaşlarımı alınca da arkadaşımın askerlik yaptığı birliğe havale çıkardım ama hala eline geçip geçmediğini bilmiyorum. Bir türlü kendisine ulaşamadığım için 38 yıldır havale kağıdını saklıyorum. O nedenle her 30 Aralık'ta, aynı metni yeniden paylaşıyorum. Yaşadığım sürece, maksat hasıl olana kadar da paylaşacağım" diye konuştu. 1978-1983 yılları arasında Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nde memur olarak çalışan Çiçek, Mardinli arkadaşı Şakir ile arasında yaşanan ve 38 yıldır unutmadığı olayı şöyle anlattı: "Kurumdaki sorunlar nedeniyle maaş alamadığımız dönemde, 10 bin lira borç taksitimin günü gelmişti ama 10 liram dahi yoktu. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derler. Mardinli mesai arkadaşım Şakir Altındağ bir süre önce askere gitmişti. Kardeşi kıdem tazminatını almak için geldi, parayı muhasebeden aldığında, farkında olmadan, 'senin yerine Şakir'in burada olmasını isterdim' dedim, delikanlı, 'hayırdır ağabey' dedi. 'Yok bir şey' dememe rağmen ısrar edince, o gün yapmam gereken ödemeyi ifade ettim". Çiçek, "Anında, 'ağabeyimin arkadaşı ağabeyimdir' diyerek, paranın tamamını bana uzattı. Almamak için ısrarım ve direnmem fayda getirmeyince içerisinden 10 bin lirayı aldım, kalanını iade ettim, kendisi kalan parayı alıp gitti. Bundan birkaç gün sonra Güneydoğubirlik biriken maaşlarımızı toplu olarak ödeyince, ilk işim PTT'ye gitmek ve Şakir Altındağ'a havaleyi çıkarmak oldu. Bugün, havale tarihinin üzerinden 38 yıl geçti. Fakat, paranın Şakir'e ulaşıp ulaşmadığının merakı ile 38 yıldan beri arayıştayım" diye konuştu.