713 müteahhitlik firmasından 141’i yetki belgesi aldı

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi Kanunu'nun getirilmesinin ardından kentte bulunan 713 müteahhitlik firmasından sadece 141 firmanın yetki belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Karslıoğlu, ''Gözü açık arsa sahipleri yüzde 50 anlaşma ile daire sahibi oluyordu. Adam evinde çizgili pijamasıyla oturduğu yerden dairelere zam yapıyordu. Artık bu sisteme Devletimiz 'Dur' dedi'' diye konuştu. Ekim ayında TBMM'ye sunulan 'Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi Kanunu' oy çokluğuyla mecliste kabul edildi. Bu kapsamda Adana'da bulunan 713 firmadan sadece 141 firmaya 'Yetki Belgesi' verildi. Yetki belgesinin alınma şartları arasında ise, firmaların ekonomik ve mali yeterliliği, banka teminatları, teknik yeterlilikleri baz alındı. Daha önceden 2 bin liraya şirket kurarak cebinde parası olan her meslek grubundan kişilerin kendilerini müteahhit olarak tanıttığını söyleyen Karslıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda artık her önüne gelen kişilerin müteahhit olamayacağını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda arsa sahiplerinin, sözde müteahhitlerle yapılan anlaşmada yüzde 50 kat karşılığı arsa satışı yaparak anlaştığını söyleyen Karslıoğlu, ''Arsa sahibi evinde çizgili pijamasıyla oturup dizi izlerken 50 daire sahibi oluyordu. Kalan diğer daireleri de müteahhit kar ederek satmak için fiyatı arttırarak satıyordu. Bu sisteme artık dur denildi'' dedi.