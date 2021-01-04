Çocuklarımıza karşı duyarlılığımız sürecek

GÜNDOĞDU Vakfı'nın desteği ile Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi kanal kenarında Kahramanmaraş ilinden gelerek çadırlarda kalan mevsimlik işçilerin çocuklarına mont dağıtımı yapıldı. Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, çocuklar konusunda çok hassas olduklarını belirterek, "Vakıf olarak çevremize olan duyarlılığımız sürecek. Adana Emniyet Müdürümüz Doğan İnci'nin koordinesinde çocuklarımızın yanında olmak bizleri çok mutlu etti. Bu vesile ile herkese de sağlıklı ve başarılı bir yıl temenni ederim" dedi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ise Dr. Gökhan Gündoğdu ve Vakfı'n her zaman emniyet teşkilatının yanında olduğunu ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarımıza dağıtılan montlara destek verdiğini anlatıp, "Bizlere olan yakın alakalarından dolayı Gökhan Gündoğdu ve Gündoğdu Vakfı'na teşekkür ederim" diye konuştu.