Melih ABİ: Palmiye dalları ile sokaklar temizlenmez

Daha önce yazdım ama galiba derdimi anlatamadım!Yeni bir yol süpürme şekli türedi.Görevli temizlik elemanı palmiye ağaçlarının dallarını koparıyor.Yerleri onunla süpürmeye çalışıyor.Yazık değil mi o dallara?Belediyenin aracı yok mu?Bu nasıl temizlik işidir?Atatürk parkındaki palmiyelerin dalları tek tek koparılıp süpürge yapılıyor.Yazıktır, günahtır!Gezi'ciler sözde bir ağaç için memleketi yaktı.Adana'da palmiyelere zarar veriyorlar.Böyle dalla temizlik yapmak eski köye yeni adet gibi görünüyor!Yerleri dalla süpüren görevli işi bitince dalı da ortaya bırakıp gidiyor.Ne yapmak lazım?İnanın bende anlayamadım!Allah'tan duyarlı vatandaşlarımız var.En azından hassas davranıyorlar.Fotoğraf çekip yolluyorlar.Başkanlar da sessiz kalmaya devam etsin.MERSİN Büyükşehir Belediyesi bir hizmet yapmış.Hizmetin kötüsü olmaz, ama yaparken dikkat etmek lazım.Belediye Mersin'in birçok yerinde durakları modern hale getirmiş.Güzel güzel de yerleştirilmiş!İnsanlar soğuk havalarda ıslanmaz, rahat rahat oturup otobüs bekler.Dikkatten kaçmış diyeceğim ama böyle dikkatsizlik olmaz.Kaldırımlardaki engelli yollarını kapatmışlar.İşte fotoğrafı.Durak yenilenmiş ama engelli yolu gitmiş.Engelli vatandaşlara engel olmuşsun başkan!Sorunun çözülmesi şart.Başkan Vahap Seçer'i duraklarla ilgili kutlarken eleştirimizi de yapalım.