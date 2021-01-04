‘Neden sarı kart gösterdi anlamıyorum’

SÜPER Lig'in 16. haftasında ettiği deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica iyi maç oynadıklarını dile getirerek, "Mücadeleci bir maç oldu. Zemin futbola elverişli değil, bu yüzden iki takım da topu kontrol edemedi. Bu sahada maalesef futbol oynanmazdı. Rakibimiz sadece uzun top oynadı, biz de onlar da oyun kuramadı" diye konuştu. 'BANASUMUDICA maçın ardından hakemin kendisine sarı kart gösterdiğini anlatarak, "İdareci arkadaşlar maçtan sonra soyunma odasında yanıma geldi sarı kart yediğimi söylediler. Nedenini sorunca da hakemi tebrik ettiğim için söylendi. Maçtan sonra gittim tebrik ettim ama geldi bana sarı kart gösterdi anlayamıyorum. Bazen hatalarım oluyor ve kabul ediyorum. Sadece gidip tebrik ettim, sarı kartın nedeni ne çok merak ediyorum. Herkes gidip tebrik ediyor. Ben tebrik edince sıkıntı oluyor. Herhalde bu kural sadece Türkiye'de var" dedi.