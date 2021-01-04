Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyoruz

MERSİN'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı kişinin katıldığı tören, Cumhuriyet Alanı'nda yapıldı. Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Vali Su, Mersinlilerin 99 yıl önce kentlerine sahip çıktığını belirterek "Milletimiz, tarihi boyunca bağımsızlığına sahip çıkmış, bağımsızlığına, istiklaline, istikbaline uzanan elleri her zaman kırmıştır, bundan sonra da kıracaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum" dedi.