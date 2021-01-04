Süper Lig’de Hatayspor fırtınası

Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor
'u 2-1 mağlup
eden Atakaş Hatayspor
'da keyfiler
yerinde... Ligde 27 puana ulaşan bordo- beyazlı ekipte teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadeleden galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, oyuncularına teşekkür etti.
Erdoğan,
maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ve
buna göre hazırlandıklarını aktardı.
ALKIŞLANACAK BİR MÜCADELE
Erdoğan, "Konyaspor bu ligin özellikle takım savunmasını yapan iyi takımlardan birisi. İstatistiklerine bakılınca lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafeleri var. Her maçta 112 kilo metre koşuyorlar. Bu da ne kadar diri, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı 2-1'e çevirmemiz oyuncularımın çok büyük mücadelesi sonucu oluştu" ifadelerini kullandı.