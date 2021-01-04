Süper Lig’de Hatayspor fırtınası

Süper Lig'in 16. haftasında İ'u 2-1 mağlupeden'da keyfileryerinde...Erdoğan,maçın zorlu geçeceğini bildiklerini vebuna göre hazırlandıklarını aktardı.Erdoğan, "Konyaspor bu ligin özellikle takım savunmasını yapan iyi takımlardan birisi. İstatistiklerine bakılınca lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafeleri var. Her maçta 112 kilo metre koşuyorlar. Bu da ne kadar diri, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı 2-1'e çevirmemiz oyuncularımın çok büyük mücadelesi sonucu oluştu" ifadelerini kullandı.