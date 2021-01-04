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’de fırtınası

Ligde üst üste aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken zirve yarışını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Süper Lig’de Hatayspor fırtınası
Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'da keyfiler yerinde... Ligde 27 puana ulaşan bordo- beyazlı ekipte teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadeleden galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, oyuncularına teşekkür etti. Erdoğan, maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını aktardı.

ALKIŞLANACAK BİR MÜCADELE

Erdoğan, "Konyaspor bu ligin özellikle takım savunmasını yapan iyi takımlardan birisi. İstatistiklerine bakılınca lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafeleri var. Her maçta 112 kilo metre koşuyorlar. Bu da ne kadar diri, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı 2-1'e çevirmemiz oyuncularımın çok büyük mücadelesi sonucu oluştu" ifadelerini kullandı.
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Süper Lig’de Hatayspor fırtınası
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