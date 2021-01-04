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Yabancı gezginlerden Gaziantep’e tam not

Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Yabancı gezginlerden Gaziantep’e tam not
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Exxen dijital içerik platformunda yayına başlayacak olan "Buraların Yabancısıyız" programı için şehre gelen Güney Koreli Chaby Han, Kenyalı Joel Moriasi, İtalyalı Michele Cedolin ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Louis Stotesbery ile bir araya geldi. Karavanla konaklayıp, Gazi şehrin kültürü ve tarihini keşfettikleri programda insanların samimiyetine hayran kaldıklarını, doğası, hazırlanan kamp alanları ile çok memnun olduklarını ifade ettiler.
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Yabancı gezginlerden Gaziantep’e tam not
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