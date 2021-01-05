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111 yaşındaki Ali Rıza dededen korona uyarısı

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
111 yaşındaki Ali Rıza dededen korona uyarısı
MERSİN'İN Silifke ilçesinde 111 yaşına giren 9 çocuk 40 torun sahibi Ali Rıza Can, vatandaşlara koronavirüs uyarısında bulunarak maske, mesafe ve hijyene önem verilmesi gerektiğini söyledi. Işıklı Mahallesinde ikamet eden ve 111 yaşında olmasına rağmen yürüyüp kendi işlerini halledebilen Ali Rıza Can, koronavirüs nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Ali Rıza Can maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara sitemde bulundu.
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111 yaşındaki Ali Rıza dededen korona uyarısı
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