5 Ocak Adana’mızın gurur günü

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 5 Ocak tarihinin sıradan bir gün olmadığını belirterek, "Adana'mızın kurtuluş destanında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiği gündür. 5 Ocak, Adana'mızın gurur günüdür" dedi. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Ay, mesajda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e kurtuluş ilhamını veren ilin Adana olduğunu söyledi. Başkan Ay, "5 Ocak 1922 tarihi, Adana için sıradan bir tarih olmaktan ziyade, büyük bir anlam teşkil ediyor. Milletimiz her türlü imkansızlıklara rağmen, bağımsızlık destanı yazarak, gücünü bütün dünyaya göstermiştir. Varoluş mücadelesinde, azmin ve inancın karşısında hiçbir gücün dayanamayacağını herkese göstermiştir. Atalarımızın, bu toprakları vatan yaptığı günden bu yana her türlü düşman saldırılarına karşı verdiği kahramanca mücadelelerle bütün dünyaya esaret altında yaşamayacağımızı göstermiştir. Kahramanlık ve cesaretle bizlere, sonsuza dek korumakla yükümlü olduğumuz bu cennet vatanımızı emanet etmiştir" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretinden sonra "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur" diyerek Adanalı'ları sonsuza dek onurlandırdığını da hatırlatan Başkan Ay, "Dolayısıyla, 5 Ocak 1922 günü, Adanalı'nın bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığı ve Kurtuluş Savaşı destanında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiği gündür. Adanalıların bağımsızlık yolunda verdiği mücadelede ayaklarına vurulmak istenen prangaları söküp attığı gündür. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde destan yazarak Türk Milleti'nin gücünü bütün dünyaya gösteren kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.