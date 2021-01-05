SARIÇAM Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana`nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılını kutlayarak, canları ve kanları pahasına Adana'yı düşmanlardan temizleyen atalarımızın vermiş olduğu mücadelenin sonucunda bu günlere geldiklerini söyledi. Bilal Uludağ, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve hemşerilerimizin 5 Ocak kurtuluş gününü kutluyorum." dedi. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yayımladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi: "5 Ocak bağımsızlığa olan bir tutkudur. Bu nedenle Adana'mız milli mücadele de özel bir yere sahiptir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk`e kurtuluş hissini uyandıran ilk memleket Adana'dır. Bu nedenle de milli mücadelede önemi büyüktür. 99 yıl önce verilen büyük mücadeleler sonucunda, bugün bizler rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Adana'mızın düşman işgalinden kurtarılması için kadın, erkek, genç, ihtiyar tüm Atalarımızın vermiş olduğu mücadele bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur."