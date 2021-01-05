Adana Atatürk’e bağımsızlık ilhamını veren şehirdir

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, Büyük Önder Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ilhamını veren şehir olduğunu söyledi. Adana'nın kurtuluşun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Soner Çetin, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da emperyalist işgalci güçlere karşı Kurtuluş Savaşı başlatmıştır. Bu var olma mücadelesinde Adana'nın çok önemli bir yeri vardır. Çünkü Atatürk'te kurtuluş ve bağımsızlık fikri bu güzel kentte ortaya çıkmıştır. Büyük Önder bu gerçekliği, 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur' sözleriyle ifade etmiştir" dedi. Başkan Soner Çetin, 5 Ocak 1922'de son düşman askerinin de Adana'dan kaçarcasına gittiğini belirterek, "Mustafa Kemal liderliğindeki Ankara hükümeti Anadolu'nun her köşesinde düşmana karşı destansı bir mücadele verirken Adana'nın yiğit evlatları da büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek şehrini Fransızlara bırakmamış, bundan 99 yıl önce 5 Ocak 1922'de Adana'yı işgalcilerden temizlemiştir. Bundan dolayıdır ki 5 Ocak Adana'nın bayramıdır. Her 5 Ocak'ta bu gururu artan bir coşkuyla kutluyoruz" şeklinde konuştu.