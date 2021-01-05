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’da film sahnelerini aratmayan operasyon

’da polislerden kaçarken beton bariyere çarparak duran otomobildeki 3 şüpheliden biri yakalandı. Polis kalaşnikof ve pompalı tüfek ele geçirdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Adana’da film sahnelerini aratmayan operasyon
Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçarken kaza geçiren 4 şahıstan 1'i kalaşnikof ve pompalı tüfekle yakalandı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda polis kaçan 3 şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Turhan Cemal Beriker Bulvarı D-400 karayolu üzerinde polis tarafından 01 DOP 52 plakalı otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak polisin 'Dur' ihtarına rağmen sürücü kaçtı. Bunun üzerine ekipler otomobilin peşine düştü. Trafik kavşağında Sakarya mahallesine yönelen sürücü virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı.

METRUK BİNADA YAKALANDI
Otomobilden inen şüpheliler Sakarya mahallesine doğru yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölge polis tarafından abluka altına alındı. Bir şüphelinin metruk binaya girdiğini tespit eden ekipler yaptıkları operasyonda şahsı kalaşnikof tüfekle yakaladı. Otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ile birlikte içki şişeleri bulundu. Polis diğer üç şahsı yakalamak için mahallede operasyon gerçekleştirdi. Zanlıların saklanabilecekleri metruk binalar ile işyerleri adeta didik didik arandı. İzlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için polis çalışmaları sürdürüyor. Gözaltına alınan diğer kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana’da film sahnelerini aratmayan operasyon
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