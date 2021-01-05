Adana’nın kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlu olsun

ADANA Valisi Süleyman Elban, Adana'nın kurtuluş günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Elban, "Bugün, 5 Ocak 2021… Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur." sözüyle satır başına çektiği, haksız Anadolu işgalinden kendisine düşen payı alan tarihin kadim kenti Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü… Kutlu olsun. Bu bağlamda altı çizilmelidir ki 5 Ocak 1922, milletimizin Adana tarihine silinmez bir not düştüğü, kendi mührünü vurduğu kutlu bir gündür. 5 Ocak, Adana'nın kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. 5 Ocak, düşman postalının bir daha dönmemek üzere bu topraklardan sürüldüğü; vatan, millet, devlet ve bayrak aşkımızın coştuğu gündür. Adanalı hemşehrilerimin 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.