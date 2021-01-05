Çam fıstığı toplayan işçilerin zorlu mesaisi

ADANA çam fıstığının elde edildiği kozalakları toplayan işçiler, yüksekliği zaman zaman 15 metreyi bulabilen ağaçların zirvelerinde zorlu bir çalışmayla para kazanıyor. Karataş ilçesi kırsalında Akdeniz sahilinden Akyatan Lagünü'nde kumul taşınmasını önlemek için 1970'li yıllarda oluşturulan yaklaşık 900 hektarlık çam fıstığı ormanında yetişen fıstıkların toplanması, Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ihale ediliyor. Geçen yıl yaklaşık 200 ton çam fıstığı kozalağı elde edilen ormanda, bu senenin hasadı için işçiler ter dökmeye başladı. Yüksekliği zaman zaman 15 metreye ulaşan ve yaşları itibarıyla alt kısımlarında dalları olmayan ağaçların altına gelen işçiler, yılların getirdiği alışkanlıkla kısa sürede ağaçlara tırmanıyor. Kişisel güvenlik önlemleri dışında ağaçlara çıkmak için herhangi bir ekipmanı olmayan işçiler, zirveye kadar rastladıkları tüm kozalakları gerek el gerek demir çengellerle kopararak aşağı bırakıyor. Ağaçlardaki olgunlaşmış kozalak miktarına göre çalışma süreleri değişen işçiler, günde ortalama 20 ağaca tırmanarak hasat yapıyor. Ağaçların her birinden yaklaşık 7-8 kilogram kozalak toplayan işçiler, bunları kilosu 2 liradan ihaleyi alan işletmeciye teslim ediyor. İşçiler, ağaçların kozalak tutma durumuna göre 2-3 ay süren hasat boyunca para kazanma imkanı buluyor.