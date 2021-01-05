Hassas burunlular Jandarmanın yardımcısı

KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 7 hassas burunlu köpek, bir yandan insan hayatının kurtarılmasında diğer yandan ise kolluk kuvvetlerinin suçlularla mücadelesinde başarılara imza atıyor. Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığında (JAKEM) büyük bir titizlikle özelliklerine göre yetiştirilerek farklı illerde görevlendirilen köpekler, suçların önlenmesinde ve insan hayatının kurtarılmasında önemli bir rol üstleniyor. Hassas burunları, insanlara göre 40 kat daha fazla tat ve koku alma özelliklerine sahip olan köpekler, eğitimlerinin ardından Türkiye'nin değişik illerindeki jandarma komutanlıklarında görevlendiriliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta da narkotik, mayın, bomba, arama kurtarma, iz takip gibi alanlarda uzmanlaşmış 7 hassas burunlu köpek, suç ve suçlularla mücadelede jandarmaya yardımcı oluyor, kayıp kişilerin bulunmasında önemli görev üstleniyor. Narkotik köpekleri, operasyonlarda ya da uygulama noktalarındaki denetimlerde, gözle görülemeyecek alanlara gizlenmiş uyuşturucu maddeleri kokusundan tanıyarak ortaya çıkartıyor. Genellikle dağlık alanlarda yapılan operasyonlarda ise mayın ve bomba arama köpekleri, yerin altındaki patlayıcı maddeleri tespit ederek olası can kayıplarının da önüne geçiyor. Kayıp kişilerin bulunmasında görevlendirilen iz takip köpekleri de o kişiye ait bir eşyayı kokladıktan sonra çok geniş alanlarda kokuyu hissediyor ve kaybolan kişiyi buluyor. Doğal afetlerde görev alan arama-kurtarma köpekleri de afete maruz kalanların yerini tespit edebiliyor. İl Jandarma Komutanlığında görevli İz Takip Köpeği Sorumlusu Uzman Çavuş Ümit Arışan, "Kaybolan dost, kaçan düşman" sloganıyla köpeği "Polar" ile 1,5 yıldır çalıştıklarını söyledi.