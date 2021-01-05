Kardeşi sevdi ağabeyi öldürüldü

Adana'da evlenip boşanmış olan Taşkın Arıkoler (25), gönlünü Aleyna Ö.'ye (21) kaptırdı. Sevgili olan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak genç kızın annesi ile kız kardeşi damat adayının 'dul' olduğu gerekçesiyle bu evliliğe karşı çıktı. Aleyna Ö.'nün kız kardeşi, Taşkın Arıkoler'i konuşmak için evlerine çağırdığı sırada durumu kuzenine de haber verdi. Genç adam sevgilisinin evine giderken ağabeyi Erhan Arıkoler'in de yanında gelmesini istedi. Karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada Erhan Arıkoler (28), karısı Derya Arıkoler'in gözleri önünde başından vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.Olay geçtiğimiz 26 Aralık akşamı Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21029 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Erhan Arıkoler, kardeşi Taşkın Arıkoler gönül ilişkisi yüzünden bir grupla girdiği kavgada başından vurularak yaşımı yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili katil zanlısı Mehmet Sındırgı ile birlikte 2'si kadın 7 kişi gözaltına aldı. 6 tüfek 2 tabanca ele geçiren polis, şüphelilerin emniyette ifadelerini alarak cinayetin nedeni belirlendi. Cinayet, öldürülen Erhan Arıkoler'in kardeşi Taşkın Arıkoler ile kız arkadaşı Aleyna Ö.'nün yaşadığı gönül ilişkiyüzünden işlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre; Aleyna Ö.'nün annesi Ebru (41) ve kız kardeşi Melisa Ö. (19) Taşkın Arıkoler'in daha önceden evlenip boşanmış olduğu için ilişkiye karşı çıktı. Ancak genç çift ayrılmayı ret ederek evlenmek istedi. Ablası Aleyna Ö.'nün dul bir kişiyle evlenmesini istemeyen Melisa Ö., Taşkın Arıkoler'i, cinayet günü konuşmak üzere eve çağırdı. Taşkın Arıkoler'de ağabeyi Erhan Arıkoler'i arayarak, "Beni çağırdılar, sizde gelin" dedi.Ağabey Erhan Arıkoler yanına eşi Derya Arıkoler'i de alarak verilen adrese doğru yola çıkarken Melisa Ö.'de 25 yaşındaki kuzeni Mehmet Sındırgı'yı da arayıp "Taşkın geliyor" diyerek eve çağırdı. Mehmet Sındırgı arkadaşları Mahmut P. (25), Cabbar Y. (30), Furkan S. (19) ve Abdürrahim G. ile (22) birlikte kuzeninin evine gitti. Sokakta karşılaşan iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Mehmet Sındırgı, tabancayla Erhan Arıkoler'i karısının gözleri önünde başından vurarak öldürdü.Polis katil zanlısı Mehmet Sındırgı ile birlikte 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılardan Melisa Ö., "Taşkın ve yanındakiler bizim evi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim" diyerek kendisini savunurken katil zanlısı "Kızı vermek istemedik. Kavga çıktı" diye ifade verdiği öğrenildi. Ana – kız ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.