Kurtuluş meşalesi Adana’da yakılmıştır

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan onur duyuyoruz diyen Başkan Kocaispir mesajında, şanlı Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Kocaispir "Kurtuluş hissinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te vuku bulduğu ilk şehir Adana'mızdır. Anadolu'da ilk kurtuluş meşalesi ilimizde, güneyin kalesi Adana'da yakılmıştır. Bundan tam 99 yıl önce al bayrağımıza kanının rengini veren, hakkı ödenemez vatan evlatlarının verdiği bu kutsal mücadele sonucu bugün bizler rahat ve huzurluyuz" dedi.Kocaispir , "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Geçmişini bilmeyen milletler geleceğine ışık tutamaz. Bizler, gelecek nesillere özgür, demokratik bir ülke bırakmak istiyorsak, geçmişte yaşananları çok iyi bilmeli ve geçmişimizden ders çıkarmalıyız' sözü bizlere tarihin, bilhassa şanlı Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini kanıtlamaktadır" diye konuştu. Kocaispir, " Bu duygu ve düşüncelerle Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü bir kez daha can-ı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, gözünü budaktan esirgemeyip ölümü korkutan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu