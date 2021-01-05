Niğde’de 10 renkte cipslik patates üretildi

PATATES üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yapılan ıslah çalışmaları kapsamında yerli ve milli 10 renkte cipslik patates üretildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nün ıslah çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 10 adet yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını belirtti. Bakanlığın destekleriyle yapılan ıslah çalışmaları neticesinde gerek yemeklik gerek sanayilik gerekse de hastalık ve zararlılara dayanıklı patates çeşitlerini geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Pırlak, bunların yanında renkli patates çeşitlerinin de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Renkli patatesleri diğer patateslerden ayıran en önemli özelliğinin her birinin cipslik kalitede olması ve parmak patatese de uygunluğu oluğunu vurgulayan Pırlak, "Enstitü olarak geliştirdiğimiz renkli patates çeşitlerimiz antioksidan olarak oldukça yüksek" dedi. Pırlak, "Kırmızı kabuklu içerisi sarı renkli olan veya dış kabuğu mor et rengi mor, dış kabuğu mor et rengi parçalı mor, dış kabuğu kırmızı et rengi kırmızı gibi renkli patates çeşitlerimiz mevcut" dedi.