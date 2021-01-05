Sevdiğiniz kitaplar mahallenizde

KÜTÜPHANELER şehri Sincan'da pandemi günleri kitap okunarak değerlendiriliyor. Sincan Belediyesi; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği gezici kütüphane Sincan'ı dolaşarak kitapları yakınınıza getirmeye devam ediyor. Her yaş grubuna yönelik kitapların yer aldığı, teknolojik alt yapı ile donatılan Kütüphane kitap dostlarıyla buluşmak için Sincan sokaklarında yolculuğunu sürdürüyor. 3 bin 500 kitap, üç adet bilgisayar, internet bağlantısı ve engelli rampası bulunan kütüphanede sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları özenle uygulanıyor. Kütüphaneden kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.