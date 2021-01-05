Sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'TA yıllar önce baraj altında kalan yerleşim yeri, azalan yağışlar nedeniyle 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Bölgede 7 ay önce kaydedilen görüntüler ve şimdiki haliyle kaydedilen görüntüler neticesinde kuraklığın boyutunu ortaya çıkardı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Sır Barajı içinden gün yüzüne çıkan köyün arından, yine aynı ilçedeki Menzelet Barajı içinde de bir yerleşim yeri suların çekilmesiyle ortaya çıktı. 36 yıl önce yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Onikişubat İlçesi'ndeki Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı. Bölgede 17 Mayıs 2020 tarihinde kaydedilen kamera görüntülerinde barajın dolu olduğu gözlemlenirken, bugün azalan yağışlar sonrası kuraklığın daha belirlin olduğu kaydedildi. Yerleşim yerinde yer alan ev ile çeşme gibi yapıtlar aynı zamanda hem karadan hem de havadan kaydedilirken, görüntüler kuraklığın boyutunu ortaya çıkardı. Köylüler eski yerleşim yerlerini gezerek hem geçmişi yad ediyor, hem de azalan su nedeniyle üzülüyor.