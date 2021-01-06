24 ayar saf altından künefe yapıldı

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgesine sahip tatlısı künefe, saf altın ile kaplandı. Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen Antakya künefesi, 24 ayar saf altın ile kaplandı. Helal gıda sertifikalı, yenilebilir altın ile kaplanan künefe dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Altın kaplama künefenin şimdilik Hatay'da satışı yapılırken Mustafa Karabay altının çok değerli olduğunu, Hatay için de değerli olan künefe ile birleştirerek künefeye değer kattıklarını söyledi. Bir porsiyon künefenin 150 gram olduğunu ve 10 miligramlık altın kullandıklarını belirten Karabay "Altın künefenin porsiyonu 150 liradan satılıyor" dedi.